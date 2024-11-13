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Происшествия 13 ноября 2024 09:01

Ранним утром пожарные потушили возгорание в Мергасовском доме в Казани

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Ранним утром пожарные потушили возгорание в Мергасовском доме в Казани

Сегодня в районе пяти часов утра в Мергасовском доме на улице Дзержинского в Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие пожарные потушили загоревшийся мусор на четвертом этаже.

В результате никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.

Мергасовский дом был построен на пересечении улиц Дзержинского и Кави Наджми в 1928 году, а в 2002-м признан аварийным. Здание находится на раннем этапе планирования реставрационных работ. Пока на объекте проводят исследование.
#пожар
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