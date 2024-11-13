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Ранним утром пожарные потушили возгорание в Мергасовском доме в Казани
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Сегодня в районе пяти часов утра в Мергасовском доме на улице Дзержинского в Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.
Прибывшие пожарные потушили загоревшийся мусор на четвертом этаже.
В результате никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.
Мергасовский дом был построен на пересечении улиц Дзержинского и Кави Наджми в 1928 году, а в 2002-м признан аварийным. Здание находится на раннем этапе планирования реставрационных работ. Пока на объекте проводят исследование.
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