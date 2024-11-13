Ранним утром пожарные потушили возгорание в Мергасовском доме в Казани

Сегодня в районе пяти часов утра в Мергасовском доме на улице Дзержинского в Казани произошел пожар. Об этом «Татар-информу» сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие пожарные потушили загоревшийся мусор на четвертом этаже.

В результате никто не пострадал. Причина пожара устанавливается.