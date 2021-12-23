В китайском городе Сиань ввели строгий карантин из-за коронавируса

Власти города Сиань в Китае вводят карантин из-за распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб Москвы.

Все жители города должны находиться у себя дома. При необходимости раз в два дня можно отправлять одного человека за покупками первой необходимости. Также покинуть дома можно в случае чрезвычайных ситуаций.

Ранее в Китае 140 млн детей в возрасте от 3 до 11 лет привили от коронавируса

Тем временем в России также в скором времени начнется прививочная кампания для детей от 12 лет.

Вакцина для несовершеннолетних была зарегистрирована Минздравом 24 ноября. В конце декабря она может поступить в гражданский оборот.