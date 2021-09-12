В китайской провинции Фуцзянь выявили новый очаг коронавируса

В юго-восточной китайской провинции Фуцзянь выявлено шесть случаев заражения коронавирусом Covid-19 и 18 случаев бессимптомного инфицирования. Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Новый очаг распространения коронавируса возник в уезде Сянью городского округа Путянь. Выявленный вариант SARS-CoV-2 предварительно идентифицирован как высококонтагиозный дельта-штамм. У местных жителей взято 81 938 проб.

Уездный штаб по борьбе с коронавирусом «посоветовал местным жителям работать из дома и носить маски в общественном транспорте, а также потребовал избегать больших скоплений людей».

Кроме того, приостановлена работа музеев, кинотеатров и других развлекательных заведений. Помимо этого, ограничено число покупателей в супермаркетах и посетителей в местах предоставления услуг.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин оценил действия врачей, педагогов и работников социальной сферы, привившихся от Covid-19. Глава государства подчеркнул, что они защитили свое здоровье.