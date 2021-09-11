Путин: Привившиеся от Covid-19 работники соцсферы защитили свое здоровье

В настоящее время от коронавирусной инфекции привились более 70% медиков и соцработников, а также 80% учителей. Таким образом, люди защитили свое здоровье, отметил Президент РФ Владимир Путин.

О ходе прививочной кампании в регионе главе государства рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В ответ Президент отметил, что такие показатели вполне понятны, так как люди хотят защитить себя от вируса: «Люди себя защитили».

По последним данным, от Covid-19 привились 180 тыс. жителей области, или 44% от плана по достижению коллективного иммунитета.