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11 сентября 2021  23:55

Путин: Привившиеся от Covid-19 работники соцсферы защитили свое здоровье

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В настоящее время от коронавирусной инфекции привились более 70% медиков и соцработников, а также 80% учителей. Таким образом, люди защитили свое здоровье, отметил Президент РФ Владимир Путин.

О ходе прививочной кампании в регионе главе государства рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. В ответ Президент отметил, что такие показатели вполне понятны, так как люди хотят защитить себя от вируса: «Люди себя защитили».

По последним данным, от Covid-19 привились 180 тыс. жителей области, или 44% от плана по достижению коллективного иммунитета.

#Путин Владимир #Коронавирус #Псковская область
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