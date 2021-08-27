В центре «Вектор» выяснили, какой срок жизни в воде у дельта-штамма

Специалисты научного центра «Вектор» выяснили, какое время штамм коронавируса «дельта» может сохранять свою жизнеспособность в воде. Оказалось, что отличий в динамике инактивации данного варианта вируса от других нет.

Срок выживаемости индийского штамма составил до 72 часов. Ранее ученые провели эксперимент по изучению жизнеспособности SARS-CoV-2 в питьевой и морской воде. Так, в питьевой дехлорированной воде при температуре 24 – 28 градусов вирус оставался активным в течение 72 часов, в воде, имитирующей морскую, — в течение 48 часов.

«На сегодняшний день нет подтвержденных случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через воду открытых водоемов, а также через питьевую воду», — рассказали в «Векторе».

Специалисты центра отметили, что благодаря ограниченной жизнеспособности вируса и его низкой концентрации в местах для купания риски заражения таким образом минимальны.