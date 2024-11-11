news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 11 ноября 2024 17:10

В Кировской области запретят пропаганду абортов

Скопировать ссылку

Депутаты Законодательного собрания Кировской области ведут работу по подготовке законопроекта, запрещающего пропаганду абортов и медикаментозных способов прерывания беременности. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Соколов.

«Законопроект [о запрете пропаганды абортов] разработали депутаты, связанные с медициной. Надеюсь, в обозримом будущем мы его примем. Обязательно нужно учесть позицию медицинского сообщества по этому вопросу», — приводит слова главы региона сайт областного правительства.

Соколов добавил, что одна из частных медицинских сетей области приняла решение отказаться от оказания подобных услуг.

Ранее председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина рассказала, как в России улучшить демографическую ситуацию. Парламентарий уверена, что для этого необходима прогрессивная шкала материнского капитала. Также депутат Госдумы Сергей Колунов предложил разрешить использование средств материнского капитала на получение образования родителями.

#кировская область #аборты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100