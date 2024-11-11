В Кировской области запретят пропаганду абортов

Депутаты Законодательного собрания Кировской области ведут работу по подготовке законопроекта, запрещающего пропаганду абортов и медикаментозных способов прерывания беременности. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Соколов.

«Законопроект [о запрете пропаганды абортов] разработали депутаты, связанные с медициной. Надеюсь, в обозримом будущем мы его примем. Обязательно нужно учесть позицию медицинского сообщества по этому вопросу», — приводит слова главы региона сайт областного правительства.

Соколов добавил, что одна из частных медицинских сетей области приняла решение отказаться от оказания подобных услуг.

Ранее председатель думского комитета по защите семьи Нина Останина рассказала, как в России улучшить демографическую ситуацию. Парламентарий уверена, что для этого необходима прогрессивная шкала материнского капитала. Также депутат Госдумы Сергей Колунов предложил разрешить использование средств материнского капитала на получение образования родителями.