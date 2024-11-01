В Госдуме призвали использовать маткапитал на образование родителей

В Государственной Думе РФ предложили разрешить использование средств материнского капитала на получение образования родителями. Соответствующее обращение в Минтруд России направил депутат Сергей Колунов.

Парламентарий аргументировал необходимость такой меры тем, что магистры, по его словам, в России зарабатывают больше, чем бакалавры или специалисты. Колунов уверен, что расширение использования маткапитала позитивным образом отразится на благополучии российских семей.

«Задача государства – развивать общество, именно поэтому мы должны дать молодым родителям возможность направлять средства маткапитала на собственное образование», – приводит слова парламентария РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили запретить отказывать в приеме на работу женщинам, у которых нет детей. Также законопроект предусматривает, что работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.