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В Госдуме призвали использовать маткапитал на образование родителей
В Государственной Думе РФ предложили разрешить использование средств материнского капитала на получение образования родителями. Соответствующее обращение в Минтруд России направил депутат Сергей Колунов.
Парламентарий аргументировал необходимость такой меры тем, что магистры, по его словам, в России зарабатывают больше, чем бакалавры или специалисты. Колунов уверен, что расширение использования маткапитала позитивным образом отразится на благополучии российских семей.
«Задача государства – развивать общество, именно поэтому мы должны дать молодым родителям возможность направлять средства маткапитала на собственное образование», – приводит слова парламентария РИА Новости.
Ранее в Госдуме предложили запретить отказывать в приеме на работу женщинам, у которых нет детей. Также законопроект предусматривает, что работодатель не сможет отзывать женщин из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
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