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В Татарстане ожидается дождь, но температура прогнозируется от +9 градусов
Во вторник, 22 октября, в Татарстане прогнозируют небольшой дождь местами в дневное время суток.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается северный с переходом на юго-западный, а скорость природного явления достигнет 5-10 м/с, днем местами порывами до 15 м/с.
Однако столбики термометров все равно поднимутся до +9..+14 градусов.
По словам начальника Гидрометцентра РТ Феликса Гоголя, 23 и 24 октября в республике также прогнозируются дожди, но температура поднимется днем до +11..+13 градусов.
А вот 25 и 26 октября тепло покинет Татарстан, цитирует Гоголя пресс-служба КФУ. В эти дни в республике ожидается от 0 до +7 градусов. При этом дожди не прекратятся. Более того, в пятницу и субботу к дождь будет идти с мокрым снегом.
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