В КФУ рассказали, когда выйдут из спячки клещи в Татарстане

Фото: пресс-служба КФУ

Начало активности клещей зависит от погодных условий: эти паукообразные выходят из спячки, как только сходит снег и прогревается верхний слой почвы. Об этом рассказал доцент кафедры зоологии и общей биологии Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Николай Шулаев, сообщает пресс-служба вуза.

«Нынче была очень снежная зима, поэтому в лесах снежный покров до сих пор местами достигает 70 сантиметров. Массовое появление клещей случится к концу апреля — началу мая, когда снег растает полностью», — пояснил исследователь.

Пока единичные клещи появились только на открытых и хорошо прогретых южных окраинах Казани, но позднее с ними можно будет встретиться и внутри городской черты. В числе опасных мест доцент Казанского федерального университета упомянул поселок Нагорный и Ново-Савиновский район, а также берега реки Казанки и озера Лебяжье.

Ученый добавил, что сам по себе укус клеща не несет угрозы. Но членистоногие могут быть переносчиками инфекционных заболеваний, в том числе клещевого энцефалита и боррелиоза. При этом клещи атакуют людей не падая с деревьев, а поднимаясь с верхнего слоя почвы и из травы. Места массового отдыха, детские лагеря и туристические базы проходят специальную обработку, но в лесах и лесопарковых зонах она не производится.

«Клещ — это не комар, он не садится и сразу кусает. Ему нужно какое-то время, чтобы найти место с более тонкой кожей. Поэтому, возвращаясь из леса или пикника, сразу нужно провести осмотр одежды, тела и волос», — напомнил об элементарных мерах предосторожности Николай Шулаев.

Кроме того, зоолог обратил внимание на то, что в Казани встречаются такие виды клещей, как собачий клещ, который чаще других переносит боррелиоз и распространен по всему городу, и таежный клещ, который водится на востоке и юго-востоке столицы РТ. На открытых пространствах обитает еще и пастбищный клещ, который обычно прицепляется к животным, но иногда, хотя и крайне редко, и к человеку.

Помимо прочего, сотрудник КФУ заметил, что у клещей есть два периода активности. Первый пик приходится на май, когда они перезимовали и проголодались (он заканчивается в конце июня — начале июля). Второй пик начинается в августе и продолжается до холодов (угроза сохраняется даже в октябре).

Ранее в Роспотребнадзоре РТ объяснили, когда у клещей начнется сезон активности. В прошлом году эти членистоногие покусали почти 10 тыс. татарстанцев.