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В Роспотребнадзоре РТ объяснили, когда у клещей начнется сезон активности
В Татарстане клещи пока не проснулись, укусов в этом сезоне не зарегистрировано. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
«Клещи просыпаются при температуре плюс 1—3 градуса Цельсия. Максимальную свою активность начинают проявлять при температуре выше 15 градусов. Пока о сезоне активности говорить рано, клещи находятся в спящем состоянии», – отметила санитарный врач.
Любовь Авдонина напомнила, что существует вакцинация против клещевого энцефалита. Она показана людям, которые работают в полях и лесах на эндемичных территориях. Она напомнила, что в республике таких территорий 30.
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