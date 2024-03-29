В Роспотребнадзоре РТ объяснили, когда у клещей начнется сезон активности

В Татарстане клещи пока не проснулись, укусов в этом сезоне не зарегистрировано. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Клещи просыпаются при температуре плюс 1—3 градуса Цельсия. Максимальную свою активность начинают проявлять при температуре выше 15 градусов. Пока о сезоне активности говорить рано, клещи находятся в спящем состоянии», – отметила санитарный врач.

Любовь Авдонина напомнила, что существует вакцинация против клещевого энцефалита. Она показана людям, которые работают в полях и лесах на эндемичных территориях. Она напомнила, что в республике таких территорий 30.