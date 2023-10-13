Почти 10 тысяч татарстанцев в этом сезоне покусали клещи

Почти 10 тысяч жителей Татарстана в этом сезоне пострадали от укусов клещей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Сезон клещевых инфекций завершился. Всего пострадало от присасывания клещей 9 840 человек, это почти на уровне аналогичного периода прошлого года. Тогда 9 605 человек пострадало», – отметила санитарный врач.

Любовь Авдонина отметила, что в этом году клещевой сезон был особенный. Во-первых, сезон начался рано из-за ранней весны, первые случаи укусов в Татарстане регистрировали уже в конце марта. А лето было жарким, тогда Роспотребнадзор фиксировал спад по присасыванию клещей. Осенью вновь были созданы условия для активизации клещей, теплый сентябрь дал рост числа укусов.

Укусы в этом году были зафиксированы во всех районах республики.

В 18% исследованных клещах нашли боррелиоз. Всего в РТ зарегистрировали 34 случая клещевого боррелиоза. Энцефалитом заразилось четыре жителя Татарстана, три из них подцепили клещей в других субъектах России.