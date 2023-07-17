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Три сильные вспышки произошли на Солнце в воскресенье
В воскресенье, 16 июля, на Солнце произошли три сильных вспышки (класса М, второго по мощности), одна из которых привела к проблемам с радиосвязью. Об этом сообщает пресс-служба Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.
«16 июля в 11.26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — отмечают в институте.
В 18.08 и 20.46 по московскому времени произошли еще две вспышки — М1.8 и М4.0 соответственно.
При этом из прогноза космической погоды на 16-17 июля следует, что в ближайшее время возможны вспышки самого мощного класса — класса X, «в том числе протонные». Ожидается ухудшение условий коротковолновой радиосвязи.
Вспышки на Солнце способны вызывать на Земле магнитные бури. Они приводят к северным сияниям в атмосфере и сбоям в работе энергосистем, сказываются на путях миграций птиц и животных, а также ведут к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, перепадам напряжения в промышленных сетях.
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