Три сильные вспышки произошли на Солнце в воскресенье

Солнечная вспышка 14 декабря 2014 года

Фото: NASA

В воскресенье, 16 июля, на Солнце произошли три сильных вспышки (класса М, второго по мощности), одна из которых привела к проблемам с радиосвязью. Об этом сообщает пресс-служба Института прикладной геофизики имени академика Е. К. Федорова.

«16 июля в 11.26 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3372 (N21E30) зарегистрирована вспышка M1.1 продолжительностью 14 минут. Вспышка сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи», — отмечают в институте.

В 18.08 и 20.46 по московскому времени произошли еще две вспышки — М1.8 и М4.0 соответственно.

При этом из прогноза космической погоды на 16-17 июля следует, что в ближайшее время возможны вспышки самого мощного класса — класса X, «в том числе протонные». Ожидается ухудшение условий коротковолновой радиосвязи.

Вспышки на Солнце способны вызывать на Земле магнитные бури. Они приводят к северным сияниям в атмосфере и сбоям в работе энергосистем, сказываются на путях миграций птиц и животных, а также ведут к нарушениям коротковолновой связи и работы навигационных систем, перепадам напряжения в промышленных сетях.