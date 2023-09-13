Эксперт рассказал о северном сиянии, которое засняли сегодня в небе над Татарстаном

Сегодня ночью жители села Азеево Агрызского района запечатлели редкое явление – небо озарилось в разные цвета. Красочные снимки северного сияния тут же распространились в Сети.

Фото: Ильсур Абдуллин

Любитель-астроном из Азеево Ильсур Абдуллин рассказал «Татар-информу», почему северное сияние озарило нашу республику.

«Северное сияние появляется от солнечного ветра. Чем сильнее солнечный ветер, тем сильнее северное синяние, и тем ярче оно проявляется в южных широтах. Оно зависит от мощности солнечного ветра», – пояснил он.

Фото: Ильсур Абдуллин

В марте 2023 года небо над Агрызом уже озарялось в разные цвета. Тогда любитель-астроном рассказал агентству о своем увлечении.

«Я с детства увлекался астрономией, читал книги и только в 2014 году смог осуществить свою мечту – купил телескоп. Он дает достаточно четкое изображение звезд, планет и других небесных тел. Я их фотографирую и делюсь кадрами с другими любителями», – рассказывал Ильсур.

В этот раз красочными снимками он поделился на своей странице «ВКонтакте».

«Северное сияние вновь озарило Азевские небеса», – добавил он подпись к фотографии.

Фото: Ильсур Абдуллин

Ильсур Абдуллин отметил, что северное синяние связано с солнечным циклом.

«В максимум солнечной активности северное сияние у нас более часто видно, чем в тихие дни солнечной активности», – добавил он.