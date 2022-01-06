В Казахстане выявили первые восемь случаев заражения новым омикрон-штаммом

В Казахстане восемь человек заразились омикрон-штаммом, в том числе в Алма-Ате и Нур-Султане. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.

«По результатам генотипирования в восьми образцах обнаружен новый вариант коронавируса „омикрон“, в том числе семь в городе Алма-Аты и один в городе Нур-Султан», — говорится в сообщении ведомства.

Казахстанские специалисты напомнили, что новый штамм коронавируса отличается высокой заразностью и повышенным риском повторного заражения.

В верхних дыхательных путях, куда в самом начале попадает «омикрон», вирус размножается в 70 раз быстрее своего предшественника — «дельты».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые обнаружен в Ботсване. Ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом или возникнуть из-за возвратной передачи от животного.

В декабре 2021 года Правительство РФ разработало дополнительный план реагирования на распространение «омикрона» в стране и направило его на рассмотрение Президенту Владимиру Путину.