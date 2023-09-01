В казанскую поликлинику №21 назначили нового главного врача

В две поликлиники Казани назначены новые главные врачи. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«Приказом министра здравоохранения РТ на должность главного врача городской поликлиники №21 назначена Елена Ахметзянова», – рассказали в Горздраве.

«Татар-информ» сообщал, что главный врач этой поликлиники – Рустем Гайфуллин – скончался на прошлой неделе, не дожив совсем немного до своего 57-летия. Трагедия произошла на отдыхе. Его внезапный уход стал огромной потерей для республиканского здравоохранения.

На посту главы поликлиники его сменила Елена Ахметзянова. До этого момента она возглавляла 20-ю поликлинику города.

На должность главного врача поликлиники №20 назначили Диану Тимеркаеву, она работала в этом же учреждении заместителем главного врача по медицинской части.