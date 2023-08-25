Экс-главврач РКБ Рустем Гайфуллин скончался на отдыхе

Рустем Гайфуллин, главный врач казанской 21-й поликлиники и бывший главврач РКБ, скончался минувшей ночью. Эту информацию «Татар-информу» подтвердили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Он ушел из жизни незадолго до своего 57-летия, которое он бы отпраздновал 6 сентября.

По информации собственного источника агентства, Рустем Гайфуллин умер, находясь на отдыхе, у него открылось кровотечение.

Фото: © пресс-служба Минздрава РТ

Казанский мединститут Рустем Гайфуллин по специальности «лечебное дело» окончил в 1989 году, потом окончил интернатуру по хирургии и чуть позже прошел переподготовку по организации здравоохранения.

С 1990-го по 1999 год работал хирургом в казанской больнице №18, а с 1993-го до 2006 года – в РКБ.

Следующие четыре года трудился первым заместителем главного врача РКБ по медицинской части. И в 2010 году возглавил Республиканскую клиническую больницу, где проработал восемь лет.

С 2018 года по настоящее время он работал главным врачом Городской поликлиники №21.

В Управлении здравоохранения Казани добавили, что дата и место прощания будут известны позже.

«Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким Рустема Фаизовича», – отметили в пресс-службе горздрава.