«Огромная потеря для здравоохранения»: из жизни ушел экс-главврач РКБ Рустем Гайфуллин

Фото: rkbrt.ru

«Он был истинным профессионалом своего дела»

Рустем Гайфуллин ушел из жизни за несколько недель до своего 57-летия, которое должен был отметить 6 сентября.

Путь Гайфуллина в медицине начался в 1989 году, когда он окончил Казанский мединститут по специальности «лечебное дело», потом успешно окончил интернатуру по хирургии и спустя некоторое время прошел переподготовку по организации здравоохранения.

Фото: пресс-служба РКБ

С 1990 по 1999 год Рустем Гайфуллин работал хирургом в казанской больнице №18, а с 1993 до 2006 года – в РКБ. Следующие четыре года он трудился первым заместителем главного врача РКБ по медицинской части. В 2010 году возглавил Республиканскую клиническую больницу и проработал в этой должности восемь лет.

С 2018 года до настоящего времени Гайфуллин руководил Городской поликлиникой №21 в должности главврача. Он являлся заслуженным врачом Республики Татарстан и был награжден нагрудным знаком «Отличник здравоохранения».

«Рустем Фаизович – один из истинных профессионалов системы здравоохранения, который прошел трудовой путь от врача-интерна хирургического отделения до главного врача ГАУЗ "Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан" – передового медицинского учреждения республики», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

Фото: пресс-служба РКБ

Первая трансплантация печени и медицинский вертолет «Ансат»

Заслуги Рустема Гайфуллина отметили министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин и главный врач РКБ Татарстана, депутат Казгордумы Рафаэль Шавалиев.

«Рустем Фаизович был истинным профессионалом, талантливым организатором здравоохранения, искренне радеющим за свое дело. Его уход из жизни – это огромная потеря для здравоохранения Татарстана», – рассказал «Татар-информу» Марсель Миннуллин.

Главный врач РКБ Рафаэль Шавалиев сообщил, что Рустем Гайфуллин большую часть своей профессиональной жизни посвятил Республиканской клинической больнице – в общей сложности он проработал в РКБ 25 лет.

Фото: пресс-служба РКБ

«Рустем Фаизович прошел путь от хирурга до руководителя ведущей клиники Республики Татарстан. Под его руководством прошла модернизация РКБ, построено приемно-диагностическое отделение, проведен капитальный ремонт стационара, построен перинатальный центр, закуплен вертолет "Ансат" для помощи пациентам, сделана первая трансплантация печени, внедрялись новые операции и многое другое», – сказал он.

Шавалиев также упомянул о встрече с ним в июне этого года на праздновании 70-летнего юбилея РКБ в IT-парке.

«Рустем Фаизович был отзывчивым человеком, профессионалом в своем деле и сострадающим доктором. Для многих врачей РКБ он был учителем и другом. Буквально в июне мы вместе праздновали 70-летний юбилей нашей клиники в IT-парке на научной конференции "Безопасность в медицине". Шутили, делились воспоминаниями и планами на будущее. А сегодня приходится говорить о нем в прошедшем времени. Искренне соболезную родным и близким Рустема Фаизовича. Это безвременная утрата для всех нас», – дополнил он.

«Он всего себя отдавал работе»

О жизни Рустема Гайфуллина «Татар-информу» рассказал один из его ближайших друзей и коллег – заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ городская поликлиника №21 Айрат Хайруллов.

«С Рустемом Фаизовичем мы дружили около 40 лет, еще со времен учебы в вузе. Сначала учились вместе, потом вместе работали. Я считаю его своим учителем и наставником. До сих пор не верится, что он ушел от нас, мы все по нему скорбим», – сказал собеседник агентства.

Хайруллов отметил, что Рустем Гайфуллин всего себя отдавал работе и это огромная утрата для здравоохранения республики.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Он крупный организатор здравоохранения, для республики это большая потеря. Он трудился не покладая рук. Рустем Фаизович любил рассказывать о своих школьных годах, а также всегда с уважением относился ко всем учителям, встретившимся ему на протяжении жизни. Он часто рассказывал о доценте кафедры хирургии Владимире Владимировиче Федорове, Рустем Фаизович считал его своим наставником», – сказал он.

Династию врачей в семье Рустема Гайфуллина продолжают его дочери, об этом также упомянул его друг и коллега Айрат Хайруллов.

«Больше всего на свете он любил две вещи – свою работу и свою семью. Дочери пошли по его стопам, он не жалея сил вкладывался в их образование и помогал им. В свободное от работы время Рустем Фаизович ходил на сплавы и в походы с семьей и друзьями. Он любил жизнь и природу, побывал во многих регионах России. Напоследок хочу сказать, что для меня он был другом, учителем и наставником», – отметил он.

Рустем Гайфуллин скончался сегодня ночью во время отдыха из-за того, что открылось кровотечение, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Татарстана. Дата и место прощания будут известны позже.