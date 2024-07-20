В Казанском зооботсаду отпраздновали день рождения антилопы Шелби

Сегодня в Казанском зооботсаду отпраздновали день рождения самца антилопы нильский личи Шелби, которому исполнился год. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

В опубликованном в Telegram-канале видео пресс-служба постаралась показать, как вырос Шелби. «Окрепло тело, появились рожки, поменялась окраска. В будущем он будет похож на взрослых самцов Тима и Тома: золотистая шерстка полностью „обуглится“ и станет черно-коричневой. На шее и голове появятся белые пятна», — пояснили в зооботсаду.

В пресс-службе обратили внимание на то, что Шелби стал совсем взрослым и, подобно родственникам, старается держаться от служителей на почтительном расстоянии. А еще «пару месяцев назад он проводил много времени с киперами, любил играть с ними и громко мычал, разговаривая с сотрудниками». Первые полгода сотрудники отдела «Копытные» даже поили его из бутылочки каждый день.

Суданский козел, или нильский личи (Kobus megaceros) — исчезающий вид антилоп рода водяные козлы, обитающий в поймах на территории Южного Судана и северо-западной части Эфиопии, преимущественно в болотистых районах.



Нильские личи имеют рост от 90 до 100 сантиметров в холке и весят от 70 до 110 килограммов. Наблюдается заметный половой диморфизм: у самок золотисто-коричневая окраска с белым низом живота, рога отсутствуют, а у самцов — шоколадно-коричневая или красновато-коричневая окраска с белой «накидкой» на плечах и маленькими белыми участками у глаз, лировидные рога вырастают до 50–80 сантиметров. Средняя продолжительность жизни — от 10 до 11,5 года, максимальная — до 19 лет.

Видео: t.me/kazanzoo1806/.