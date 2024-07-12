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Общество 12 июля 2024 19:38

В зоопарке Казани появились новые обитатели из Австралии

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В зоопарке Казани появились новые обитатели – австралийские палочники. Их поселили в экзотариуме на исторической территории, сообщает зооботсад.

Палочник живёт на деревьях и кустах среди листвы. Днём он обычно висит неподвижно снизу под веткой, а ночью питается исключительно растительной пищей.

Длина тела взрослых самок составляет от 10 до 13 см, самцов — от 7 до 9 см, средний вес — около 25 грамм.

К слову, австралийского палочника часто содержат в неволе в качестве экзотического домашнего животного.

фото и видео: казанский зооботсад

#Казанский зоопарк
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