В зоопарке Казани появились новые обитатели из Австралии

В зоопарке Казани появились новые обитатели – австралийские палочники. Их поселили в экзотариуме на исторической территории, сообщает зооботсад.

Палочник живёт на деревьях и кустах среди листвы. Днём он обычно висит неподвижно снизу под веткой, а ночью питается исключительно растительной пищей.

Длина тела взрослых самок составляет от 10 до 13 см, самцов — от 7 до 9 см, средний вес — около 25 грамм.

К слову, австралийского палочника часто содержат в неволе в качестве экзотического домашнего животного.

фото и видео: казанский зооботсад