В казанском зоопарке у антилопы личи родился детеныш

Фото: t.me/kazanzoo1806

В казанском зооботсаду «Река Замбези» в семействе антилоп личи появился на свет детеныш. Фотографию новорожденного опубликовала в своем телеграм-канале пресс-служба зоопарка.

«Радостное событие в семействе нильских личи! На территории зооботсада "Река Замбези. Африка" родился теленок! <...> Мама малыша, как и новорожденный, чувствуют себя хорошо!» – сказано в посте.

Напомним, в июле прошлого года в семействе антилоп уже было пополнение. Чтобы выбрать прозвище новому обитателю зоопарка, было организовано голосование. Изначально сотрудники называли детеныша Немо, по результатам онлайн-голосования теленка нарекли именем Чили.

Личи (лат. Kobus leche) — африканская антилопа, относящаяся к роду водяных козлов (Kobus). Эти животные населяют небольшой ареал в Ботсване, Намибии, Анголе, Замбии и южном Конго. Они питаются болотной растительностью, которую находят в мелкой воде.