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В казанском зоопарке у антилопы личи родился детеныш
В казанском зооботсаду «Река Замбези» в семействе антилоп личи появился на свет детеныш. Фотографию новорожденного опубликовала в своем телеграм-канале пресс-служба зоопарка.
«Радостное событие в семействе нильских личи! На территории зооботсада "Река Замбези. Африка" родился теленок! <...> Мама малыша, как и новорожденный, чувствуют себя хорошо!» – сказано в посте.
Напомним, в июле прошлого года в семействе антилоп уже было пополнение. Чтобы выбрать прозвище новому обитателю зоопарка, было организовано голосование. Изначально сотрудники называли детеныша Немо, по результатам онлайн-голосования теленка нарекли именем Чили.
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