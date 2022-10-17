В Казани полностью заселен соципотечный ЖК «Сандугач»

Сегодня Госжилфонд при Президенте РТ выдал ключи новоселам от квартир последних трех домов ЖК «Сандугач» по адресам: проспект И. Шакирова, №2, 2А и 4. Об этом сообщает пресс-служба ГЖФ.

Строительство жилого комплекса началось в 2020 году. Он состоит из 18 домов на 1716 квартир. Первые 15 объектов уже заселены. Сегодня состоялась выдача ключей жильцам оставшихся трех домов.

В новостройки заселились работники бюджетной сферы и предприятий, молодые семьи, медицинские работники — получатели грантов, а также дети-сироты.

В 72-квартирном доме №4 по улице И. Шакирова — девять жилых этажей, два подъезда. Общая площадь квартир (из них 36 двухкомнатные, остальные — трехкомнатные) составляет 4,8 тыс. квадратных метров.

Одноподъездные дома №2 и 2А также имеют девять жилых этажей, в каждом из них по 108 квартир (54 однокомнатных, 45 двухкомнатных и 9 трехкомнатных).

Все квартиры полностью готовы для проживания, оборудованы сантехникой и счетчиками учета. Напомним, первые три дома в этом году были заселены 23 февраля.

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