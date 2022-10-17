В «Салават Купере» завтра откроют вторую очередь парка

Завтра состоится торжественное открытие второй очереди парка в жилом комплексе «Салават Купере». Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказала глава Дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова.

«Завтра, 18 октября, состоится долгожданное открытие парка у ЖК „Салават Купере“. Основная идея проекта — создание комфортного городского пространства в пешей доступности, чтобы местные жители перестали ощущать оторванность от центральной части города», — заметила Латыпова.

Докладчица напомнила, что на сегодняшний день в жилом комплексе проживает около 30 тыс. человек, там работают детские сады и школы, существует развитая инфраструктура. При этом здесь не было парка или бульвара, где можно было бы отдохнуть и провести время всей семьей. Новый парк площадью 6 гектаров был заложен в 2021 году.

Праздничная программа открытия парка стартует в 11 часов утра. Она будет включать квест-игры, шоу для детей, мастер-классы и диджей-сет. Также в рамках второй очереди парка заработает площадка для выгула собак.

Важность открытия нового рекреационного пространства для жителей «Салават Купере» отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

«Завтра будет главный экзамен нашей двухлетней работы по созданию этого парка. Надеюсь, жителям „Салават Купере“ он понравится. Этот парк для нас особенный, мы впервые превращаем в парк пустырь площадью 6 гектаров. <…> Приходя туда, люди будут чувствовать себя жителями столицы Татарстана», — резюмировал глава города.