В казанском ЖК «Мелодия» началось армирование колонн и стен подземного паркинга

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В проблемном доме казанского жилого комплекса «Мелодия», расположенном на улице Комиссара Габишева, рабочие приступили к армированию колонн и стен подземного паркинга. Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ в своем Telegram-канале.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Всего сейчас в работах по завершению строительства проблемного ЖК задействованы 35 человек и восемь единиц техники. В частности, строители продолжают разрабатывать котлован, бетонировать плиты фундамента, выполнять устройство опалубки и менять плитку на фасаде здания.

Строительство 18-этажного дома в ЖК «Мелодия» по улице Габишева в Казани началось в 2016 году. Его предполагалось сдать в IV квартале 2017-го. Застройщик ООО «ПИК+» неоднократно переносил сроки сдачи объекта, результате чего 170 дольщиков остались без квартир.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

В конце 2019 года дом был включен в Единый реестр проблемных объектов по Татарстану. Застройщик проблемного дома был признан банкротом в апреле 2021 года. Права застройщика ЖК «Мелодия» 31 января текущего года официально передали Фонду поддержки дольщиков РТ.

В качестве подрядчика выступает ГК «БРИЗ». Завершить строительство дома предполагается в текущем году. Основные работы приходятся на подземную часть — ранее «Татар-информ» сообщал о начале обустройства паркинга.