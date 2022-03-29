В казанском ЖК «Мелодия» ведется устройство подземного паркинга и подъездных путей

В проблемном доме по улице Габишева в Казани ведется обустройство подземного паркинга. Сейчас здесь выполняется армирование плиты фундамента, а также укладка дорожных плит для создания подъездных путей, сообщает пресс-служба Фонда поддержки дольщиков Татарстана.

Также в доме ЖК «Мелодия» проводится уборка строительного мусора и делаются замеры для утепления лоджий.

В проведении работ задействованы 25 человек и 12 единиц техники.

Фото: Фонд поддержки дольщиков РТ

Строительство 18-этажного дома в ЖК «Мелодия» началось в 2016 году. Его предполагалось сдать в IV квартале 2017-го, но застройщик, входящее в группу компаний «СтандартСтрой» ООО «ПИК+», не уложился в срок. Затем сроки сдачи здания неоднократно переносились.

В результате в конце 2019 года дом был включен в Единый реестр проблемных объектов по Татарстану.

Строительство проблемного объекта возобновилось в этом году благодаря Фонду защиты прав дольщиков РТ. Выполнением подрядных работ занимается ГК «БРИЗ». Планируется, что завершение объекта придется на теплый сезон 2022 года.