В казанском долгострое ЖК «Мелодия» на ул. Габишева начаты строительные работы

Строительные работы начаты в проблемном доме жилого комплекса «Мелодия», расположенном на ул. Комиссара Габишева в Казани. Полностью завершить их и сдать дом в эксплуатацию планируется уже в этом году. Об этом сообщает Фонд поддержки дольщиков РТ.

В настоящее время подрядчик — компания «Бриз» — начал расчистку прилегающей территории и вывоз строительного мусора.

Сама жилая часть здания находится в высокой степени готовности. Основные работы предполагается проводить в его подземной части — на строительстве паркинга. По данным фонда, завершить работы «планируется в теплый сезон текущего года».

Дом ЖК «Мелодия» достраивается в рамках федеральной программы поддержки дольщиков. На эти цели выделяется 190 млн рублей, 80 млн из которых софинансирует Татарстан.

Строительство 18-этажного дома в ЖК «Мелодия» по ул. Габишева в Казани началось в 2016 году. Его предполагалось сдать в IV квартале 2017 года. Застройщик ООО «ПИК+» неоднократно переносил сроки сдачи объекта. В результате 170 дольщиков остались без квартир.

В конце 2019 года дом был включен в Единый реестр проблемных объектов по Татарстану. Застройщик проблемного дома был признан банкротом в апреле 2021 года.

Права застройщика ЖК «Мелодия» 31 января текущего года официально переданы Фонду поддержки дольщиков РТ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», все проблемные объекты, расположенные на территории республики, фонд планирует сдать уже в 2022 году.