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В казанском метро на станции метро «Горки» открылся вестибюль с выходом на Танковую
В Казани на станции метрополитена «Горки» открылся второй вестибюль с выходом на улицу Танковая. Первые пассажиры уже им воспользоваться, сообщает МУП «Метроэлектротранс».
В вестибюле провели косметический ремонт, установили терминалы по продаже жетонов в кассовый зал. Турникеты прошли пуско-наладочную работу, специалисты также уже подключили досмотровое оборудование.
Все вестибюли станций метро в столице Татарстана работают с 06.00 до полуночи.
Помимо этого, сегодня в час пик запустили десять поездов метрополитена, благодаря чему у пассажиров снизилось время ожидания. О планах сократить интервал движения поездов стало известно накануне. Поезда курсируют каждые 5 минут 33 секунды.
Напомним, ко Дню города в Казани также отремонтировали станцию метро «Авиастроительная», основным направлением работ стало обновление освещения.
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