В казанском метро на станции метро «Горки» открылся вестибюль с выходом на Танковую

В Казани на станции метрополитена «Горки» открылся второй вестибюль с выходом на улицу Танковая. Первые пассажиры уже им воспользоваться, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В вестибюле провели косметический ремонт, установили терминалы по продаже жетонов в кассовый зал. Турникеты прошли пуско-наладочную работу, специалисты также уже подключили досмотровое оборудование.

Все вестибюли станций метро в столице Татарстана работают с 06.00 до полуночи.

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

Помимо этого, сегодня в час пик запустили десять поездов метрополитена, благодаря чему у пассажиров снизилось время ожидания. О планах сократить интервал движения поездов стало известно накануне. Поезда курсируют каждые 5 минут 33 секунды.

Напомним, ко Дню города в Казани также отремонтировали станцию метро «Авиастроительная», основным направлением работ стало обновление освещения.