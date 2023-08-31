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Общество 31 августа 2023 15:17

В казанском метро с 1 сентября сократится интервал движения поездов

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С 1 сентября в казанском метрополитене сократится интервал движения поездов. Сделано это будет для улучшения качества культуры обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

На линии метро в утренний и вечерний часы пик будет работать 10 электропоездов, интервал движения между ними составит 5 минут 33 секунды.

Новое расписание опубликуют на сайте «Метроэлектротранса», а также на информационных стендах метрополитена.

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