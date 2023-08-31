В казанском метро с 1 сентября сократится интервал движения поездов

С 1 сентября в казанском метрополитене сократится интервал движения поездов. Сделано это будет для улучшения качества культуры обслуживания пассажиров, сообщает пресс-служба «Метроэлектротранса».

На линии метро в утренний и вечерний часы пик будет работать 10 электропоездов, интервал движения между ними составит 5 минут 33 секунды.

Новое расписание опубликуют на сайте «Метроэлектротранса», а также на информационных стендах метрополитена.