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Новости Татарстана и Казани
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В Казани ко Дню города обновили станцию метро «Авиастроительная»
На станции метро «Авиастроительная» в Казани реконструировали освещение. Помимо этого, в подземном переходе провели косметический ремонт, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
386 светодиодных новых светильников установили рабочие на станции, а также заменили 165 светоточек в вестибюлях и пешеходных переходах и подключили 220 новых светоточек для подсветки путевых стен.
Сам переход отштукатурили, потолки побелили, а на остановочной платформе – частично покрасили.
«Ко Дню Республики Татарстан и Казани, теперь обновленная, более светлая и комфортная станция “Авиастроительная” готова встречать наших пассажиров», – отметили в «Метроэлектротрансе», добавив, что в планах – улучшение внешнего вида и других станций метрополитена.
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