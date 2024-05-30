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В казанском метро изменят график движения поездов в часы пик
Метрополитен столицы Татарстана с 1 июня изменит график движения поездов по будням в утренние и вечерние часы пик. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
С ближайшего понедельника в утренние и вечерние часы на линии будут ходить десять электросоставов с интервалом 5 минут 33 секунды. Решение принято «с учетом [величины] пассажиропотока».
Ранее, в начале февраля, казанский метрополитен из-за снегопадов запустил в часы пик дополнительный, одиннадцатый поезд. Он выходил на линию вплоть до середины марта.
«Это было сделано для большей провозной способности и быстрой разгрузки платформ», — уточнили в компании.
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