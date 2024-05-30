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Общество 30 мая 2024 16:32

В казанском метро изменят график движения поездов в часы пик

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В казанском метро изменят график движения поездов в часы пик
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Метрополитен столицы Татарстана с 1 июня изменит график движения поездов по будням в утренние и вечерние часы пик. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

С ближайшего понедельника в утренние и вечерние часы на линии будут ходить десять электросоставов с интервалом 5 минут 33 секунды. Решение принято «с учетом [величины] пассажиропотока».

Ранее, в начале февраля, казанский метрополитен из-за снегопадов запустил в часы пик дополнительный, одиннадцатый поезд. Он выходил на линию вплоть до середины марта.

«Это было сделано для большей провозной способности и быстрой разгрузки платформ», — уточнили в компании.

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#Транспорт #казанский метрополитен #казанское метро
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