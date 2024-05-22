Поезда в метро Казани обновят облик — их покрасят в серебристый и бирюзовый цвета

Фото: © Салават Камалетдинов/ «Татар-информ»

«Метроэлектротранс» решил изменить цвет поездов в метрополитене. Вагоны будут перекрашены в цветовую гамму с серебристым и бирюзовым оттенками. Об этом сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».

«Запланирована покраска поездов по новым эскизам. Для этого организован малярный участок в электродепо, приобретено необходимое оборудование. У поездов метро будут серебристый и бирюзовый цвета. В этом году первым поездам исполняется уже 20 лет, и они нуждаются в покраске», – рассказали на предприятии.

Фото: пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»

По данным пресс-службы, в прошлом году Казанский метрополитен обслужил 35,5 млн человек, что на 17% больше, чем в 2022-м.

В 2023 году на всех станциях было заменено досмотровое оборудование. Частичный косметический ремонт проведен на станциях «Горки», «Проспект Победы», «Авиастроительная» и «Дубравная». В этом году запланированы работы на станциях «Суконная слобода», «Кремлевская» и «Площадь Габдуллы Тукая». Ремонт оставшихся станций планируется провести в 2025 году.

Кроме того, в этом году на трех поездах заменят колесные пары, которые отработали более 18 лет. В прошлом году было закуплено 80 колесных пар для пяти подвижных составов 2005 года выпуска. На двух из них работы уже выполнены.

Сегодня метрополитен Казани включает 11 станций, пути протяженностью более 18 км, а также 15 составов поездов.