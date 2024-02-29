Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В казанском метро дополнительные поезда продолжат выходить на линию до середины марта
В казанском метрополитене 11 поездов продолжат выходить на линию в часы пик до середины марта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
Одиннадцатый электропоезд начал курсировать в казанском метро в утренние (с 7.00 до 9.00) и вечерние (с 17.00 до 19.00) часы пик с начала февраля. Благодаря этому поезда начали ходить с интервалом пять минут.
«Прежде всего это было сделано для большей провозной способности и быстрой разгрузки платформ <…>», — отмечают в «Метроэлектротрансе».
По информации МУП, метрополитен получает от горожан положительные отзывы и комментарии. «До середины марта мы продолжаем работать в этом ритме, ежедневно мониторя пассажиропоток», — уточняют в компании.
Причиной назначения дополнительных поездов в казанском метро стали обильные снегопады, о чем ранее сообщал «Татар-информ».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»