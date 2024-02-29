В казанском метро дополнительные поезда продолжат выходить на линию до середины марта

Фото: МУП «Метроэлектротранс»

В казанском метрополитене 11 поездов продолжат выходить на линию в часы пик до середины марта. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.

Одиннадцатый электропоезд начал курсировать в казанском метро в утренние (с 7.00 до 9.00) и вечерние (с 17.00 до 19.00) часы пик с начала февраля. Благодаря этому поезда начали ходить с интервалом пять минут.



«Прежде всего это было сделано для большей провозной способности и быстрой разгрузки платформ <…>», — отмечают в «Метроэлектротрансе».

По информации МУП, метрополитен получает от горожан положительные отзывы и комментарии. «До середины марта мы продолжаем работать в этом ритме, ежедневно мониторя пассажиропоток», — уточняют в компании.

Причиной назначения дополнительных поездов в казанском метро стали обильные снегопады, о чем ранее сообщал «Татар-информ».