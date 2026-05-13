Путин передал привет Татарстану во время разговора с Бердымухамедовым
Во время встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов связался по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.
По ее словам, в ходе общения Бердымухамедов рассказал, что находится в Казани, и передал теплый привет из Татарстана.
«И по традиции… Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с Рустамом Миннихановым позвонил Президенту России Владимиру Путину», – отметила Галимова.
Также она добавила, что Владимир Путин передал ответный привет Татарстану.