Путин передал привет Татарстану во время разговора с Бердымухамедовым

Во время встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов связался по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По ее словам, в ходе общения Бердымухамедов рассказал, что находится в Казани, и передал теплый привет из Татарстана.

«И по традиции… Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с Рустамом Миннихановым позвонил Президенту России Владимиру Путину», – отметила Галимова.

Также она добавила, что Владимир Путин передал ответный привет Татарстану.