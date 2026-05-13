Политика 13 мая 2026 19:16

Путин передал привет Татарстану во время разговора с Бердымухамедовым

Во время встречи с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Национальный Лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов связался по телефону с Президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По ее словам, в ходе общения Бердымухамедов рассказал, что находится в Казани, и передал теплый привет из Татарстана.

«И по традиции… Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи с Рустамом Миннихановым позвонил Президенту России Владимиру Путину», – отметила Галимова.

Также она добавила, что Владимир Путин передал ответный привет Татарстану.

В Свияжске обновят туристические маршруты и общественные пространства

Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев

