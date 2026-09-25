Начало матча сборных России и Ирана в Казани перенесено на другое время

Фото: rfs.ru

Товарищеский матч между национальными сборными России и Ирана, который состоится 29 сентября в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», начнётся в 19:00. Время начала игры изменено по просьбе основного вещателя. Ранее сообщалось, что матч стартует в 19:30.

Несмотря на корректировку времени, вся околофутбольная программа сохраняется. Территория стадиона откроется для болельщиков в 16:30. В периметре арены будут работать активности партнёров, выступит группа «Корни», а дуэт «RASA» споёт на открытии соревнований. Организаторы готовят церемонию открытия с исполнением гимнов и сюрприз после финального свистка.

Матч пройдёт без фан ID – для посещения достаточно электронного билета. На сегодняшний день реализовано порядка 28 тысяч билетов.

Сборная Ирана прибудет в Казань 26 сентября и будет тренироваться на базе «Рубина». Российская команда прилетит 28 сентября и разместится в новом Центре развития футбола, где также проведёт тренировки. Матч станет первым для сборной России в серии из трёх игр в рамках осеннего сбора.