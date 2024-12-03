В Казани отреставрируют крышу и смотровую площадку Преображенской башни Кремля

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В Казани проведут реставрационные работы в Преображенской башне Кремля. Проект прошел историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Как следует из документации, планируется ремонт и реставрация фасадов, а впоследствии замена шатровой кровли и изменение конструкции смотровой площадки — она станет более закрытой. Бойницы и проемы на зимний период будут закрываться деревянными щитами согласно аналогам. Покрытие арочного проезда и пола второго яруса будут выложены из белокаменных плит.

Специалисты восстановят целостность поврежденных участков стен, укрепят кладку стен и сводов, заполнив трещины, выполнят огне-биозащитное покрытие деревянных конструкций, объемную гидроизоляцию, покрасят стены. Также планируется восстановление фундаментов в местах, где произошла неравномерная осадка стен и другие работы.

Башня двухъярусная, квадратная и белокаменная. Она была построена псковскими мастерами в конце XVI века. Выполняла функции входа в Кремль с западной стороны. На башне имеется пять бойниц, а на рисунках конца XVII века также изображалась со смотровой вышкой наверху.

После утраты оборонного значения претерпела значительные изменения. В том числе в 30-е годы XIX века объект покрыли невысоким шатром, который просуществовал до середины XX века. Из-за быстрого роста отложений культурного слоя с внутренней стороны башня больше чем наполовину ушла под землю. В 1970-х годах была проведена реставрация объекта: восстановлена шатровая кровля со смотровой площадкой, разобраны и отреставрированы бойницы, а стены освобождены от штукатурки. В 2001 году был раскрыт проезд башни, заложенный еще в XVIII веке. А к 1000-летию Казани она вновь стала проездной.

Как сообщают эксперты, объект может быть перестроенной древней Тюменской башней, оставшейся со времен татарского Кермана. Строение было одним из самых мощных в крепости. Также ранее носила название Сергиевской в часть церкви Святого Сергия, которая располагалась над ней.