В Казанском Кремле начали устанавливать новогодние арки

Территорию Казанского Кремля начали украшать в преддверии близящегося Нового года. Иллюминированные арки стали устанавливать на центральном проезде внутри Кремля.

Кроме того, еще одна праздничная конструкция появилась у Спасской башни.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что всего в этом году в Казани установят 14 новогодних елок в парках и скверах, 21 общественное пространство оборудуют праздничной иллюминацией.

Столица Татарстана потратит на новогоднее оформление и елку у «Чаши» более 15 млн рублей.