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В Казанском Кремле начали устанавливать новогодние арки
Территорию Казанского Кремля начали украшать в преддверии близящегося Нового года. Иллюминированные арки стали устанавливать на центральном проезде внутри Кремля.
Кроме того, еще одна праздничная конструкция появилась у Спасской башни.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что всего в этом году в Казани установят 14 новогодних елок в парках и скверах, 21 общественное пространство оборудуют праздничной иллюминацией.
Столица Татарстана потратит на новогоднее оформление и елку у «Чаши» более 15 млн рублей.
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