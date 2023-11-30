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Общество 30 ноября 2023 16:02

В Казанском Кремле начали устанавливать новогодние арки

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Территорию Казанского Кремля начали украшать в преддверии близящегося Нового года. Иллюминированные арки стали устанавливать на центральном проезде внутри Кремля.

Кроме того, еще одна праздничная конструкция появилась у Спасской башни.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что всего в этом году в Казани установят 14 новогодних елок в парках и скверах, 21 общественное пространство оборудуют праздничной иллюминацией.

Столица Татарстана потратит на новогоднее оформление и елку у «Чаши» более 15 млн рублей.

#казанский кремль #подготовка к новому году #иллюминация
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