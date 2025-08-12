В казанском «Доме с подсолнухами» стартовали противоаварийные работы

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране ОКН

В доходном доме купца Ивана Сурина на улице Горького, известном жителям Казани как «Дом с подсолнухами», ведутся противоаварийные работы. Об этом сообщает пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия.

Специалисты уже демонтировали старые конструкции, сейчас они занимаются устройством кровли и вывозят мусор из здания. После завершения противоаварийных работ начнется собственно реставрация дома и его приспособление для современного использования.

В бывшем каретнике будет обустроена двухуровневая квартира, а число квартир в главном здании будет соответствовать историческому. Планируется сохранить и габариты парадных помещений. Окончательное назначение отреставрированного «Дома с подсолнухами» пока обсуждается – возможно, это будет гостиница, как задумывал когда-то купец Сурин, или же многоквартирный жилой дом.

Дом Ивана Сурина получил народное название благодаря парадной двухмаршевой лестнице с фигурными ступенями и ограждением с «подсолнухами» (основной мотив лепнины на ее площадках – также подсолнухи). Главный фасад отличается богатой лепниной (растительные мотивы на фризе тоже присутствуют), симметрией ризалитов, рустировкой. Во дворе сохранились элементы благоустройства начала XX века, в том числе чаша от фонтана. Кроме того, уцелели оригинальные двери, окна, пол и чугунные ворота.

Здание возвели еще в 1866 году, но впоследствии неоднократно переделывали. Свой нынешний вид оно получило в 1912-м, когда купивший его Сурин перестроил его по проекту казанского архитектора Василия Трифонова, превратив в один из образцов русского модерна.

Трехэтажный, П-образный в плане дом со сквозным проездом на уровне первого этажа с улицы Горького соединен пристроем с одноэтажным каретником с мезонином и двухэтажным флигелем в глубине двора. Замкнутый прямоугольный двор в результате напоминает известные дворы-колодцы Санкт-Петербурга.

До 1917 года в здании были многокомнатные квартиры, которые Иван Сурин сдавал казанцам и приезжим. После Октябрьской революции купец вместе с семьей сумел эмигрировать в Соединенные Штаты, где в 1929 году умер и был похоронен на Сербском кладбище в Сан-Франциско. Еще в 1918-м его имущество национализировали, а квартиры в доходном доме превратили в коммуналки. В 2000 году дом был расселен из-за аварийного состояния, а в 2018-м получил статус объекта культурного наследия. В 2022 году его купила девелоперская компания «ЖИК», которая и является нынешним собственником здания.