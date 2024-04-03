В Казани отреставрируют «Дом с подсолнухами»

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В столице Татарстана проведут работы по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия республиканского значения — комплекса доходного дома И. А. Сурина, расположенного по адресу: ул. Горького, 26. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Доходный дом купца Ивана Сурина известен среди казанцев как «Дом с подсолнухами» — по ключевому моменту его декора. Здание возвели еще в 1866 году, но впоследствии неоднократно перестраивали. Свой нынешний вид оно получило в 1912-м, когда купивший его Сурин перестроил его по проекту архитектора Василия Трифонова. После Октябрьской революции купец эмигрировал в Соединенные Штаты, его имущество национализировали, а квартиры в доходном доме превратили в коммуналки.

Предметом охраны этого объекта наследия является в том числе структура замкнутого прямоугольного двора, образованного П-образным в плане трехэтажным зданием со сквозным проездом на уровне первого этажа с улицы Горького, соединенным пристроем с одноэтажным каретником с мезонином и двухэтажным флигелем в глубине двора.

Кроме того, охраняется композиция симметричного главного фасада с ризалитами, подлинные кирпичные стены, массивный балкон на главном фасаде и остальные балконы, конфигурация и материал крыши (листовое кровельное железо), рустованные первый этаж и боковые ризалиты, парадный вход с большими деревянными двухстворчатыми дверьми, лепной фриз с растительными мотивами на главном фасаде.

Помимо этого, подлежит сохранению оформление интерьеров: подлинная парадная двухмаршевая лестница с фигурными ступенями и ограждением с «подсолнухами», лепнина в стиле модерн на площадках парадной лестницы, основной мотив которой — подсолнухи, геометрия фонтана по оси двора, кованые элементы балконов дворового фасада и навес над входами в стиле модерн.

В ходе реставрации предполагается, в частности, укрепить и реставрировать кирпичную кладку, привести в порядок штукатурный слой, реставрировать фасады здания с восстановлением архитектурных элементов на основании подтверждающих материалов, выполнить приспособление помещений здания, произвести отделку внутренних помещений.

Потребуется также реставрировать и восстановить декоративную лепнину в интерьерах (тоже на основании подтверждающих материалов), привести в порядок лестницы, реставрировать сохранившиеся двери, выкрасить здание в соответствии с цветовыми решениями фасадов и интерьеров, установить подсветку и благоустроить территорию двора.

«Предлагаемые проектные решения не нарушают визуальных связей объектов культурного наследия (речь идет не только о самом Доме Сурина, но и о Доме П. М. Сушенцова и выявленных объектах — жилом доме начала XX века по улице Горького, 28 и Самолетном корпусе Авиаинститута — прим. Т-и) в сложившемся городском ландшафте, улучшают восприятие улицы Горького, которая подлежит охране как одна из улиц реализованных плана Ф. И. Петонди 1839 г., планов 1845, 1884, 1899 и 1913 гг. центральной части города», — отмечается в акте экспертизы.

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