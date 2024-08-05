В Казани стартовала реставрация «Дома с подсолнухами»

Фото: Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

На улице Горького в Казани началась реставрация доходного дома И.А.Сурина. Здание было построено в 1913 году и сохранило старинные элементы входной группы, лепнины, напольную плитку и рамы. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного века.

Яркий образец доходного дома начала XX века был построен по проекту архитектора Василия Трифонова. В 2018 году здание отнесли к объектам исторического наследия регионального значения. В настоящее время специалисты приступили к первому этапу обновления здания – противоаварийным работам.

«В угловой части венчающего карниза отбита бухтящая штукатурка. Также будет выполнена замена прогнивших участков обрешетки, фрагментарная замена кровельного покрытия, восстановление утраченных участков водосточной системы, усиление балок перекрытий и укрепление плит балконов, инъецирование кирпичных стен», — уточнил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.

После проведения этих работ начнется реставрация дома и его приспособление для современного использования. По проекту в здании бывшего каретника расположится двухуровневая квартира, а количество квартир в главном здании будет соответствовать историческому. Также планируется сохранить габариты парадных помещений.