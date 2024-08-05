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В Казани стартовала реставрация «Дома с подсолнухами»
На улице Горького в Казани началась реставрация доходного дома И.А.Сурина. Здание было построено в 1913 году и сохранило старинные элементы входной группы, лепнины, напольную плитку и рамы. Об этом сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного века.
Яркий образец доходного дома начала XX века был построен по проекту архитектора Василия Трифонова. В 2018 году здание отнесли к объектам исторического наследия регионального значения. В настоящее время специалисты приступили к первому этапу обновления здания – противоаварийным работам.
«В угловой части венчающего карниза отбита бухтящая штукатурка. Также будет выполнена замена прогнивших участков обрешетки, фрагментарная замена кровельного покрытия, восстановление утраченных участков водосточной системы, усиление балок перекрытий и укрепление плит балконов, инъецирование кирпичных стен», — уточнил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин.
После проведения этих работ начнется реставрация дома и его приспособление для современного использования. По проекту в здании бывшего каретника расположится двухуровневая квартира, а количество квартир в главном здании будет соответствовать историческому. Также планируется сохранить габариты парадных помещений.
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