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В казанском ДК Химиков «переосмыслят» кинозал, создадут медиацентр и кофейню-коворкинг
После обновления в ДК Химиков в Казани появятся универсальное пространство для танцевальных мастер-классов, медиацентр, студия для записи подкастов и другие помещения. Кроме того, будет проведен ремонт большого концертного зала и «переосмыслен» уже существующий кинозал. О планируемом ремонте и превращении дворца культуры в молодежный центр со ссылкой на Минмолодежи Татарстана сообщает РБК.
Кроме того, в планах открытие семейного кафе и кофейни-коворкинга с выходом во внутренний дворик.
Ранее стало известно о разработке документации по этому проекту. Кроме того, был запланирован капитальный ремонт систем вентиляции и кондиционирования.
«Однозначно внешний облик здания тоже поменяется. Ведутся эскизные работы по фасаду здания и благоустройству», — дополнили список предстоящих изменений в пресс-службе ведомства.
В настоящее время ДК продолжает функционировать. Среди возможных вариантов проведения ремонта есть и поэтапный, во время которого не будут прерываться рабочие процессы.
В Минмолодежи РТ отметили, что на первый этап работ средства выделят из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Регион для молодых» национального проекта «Образование».
Национальные проекты реализуются в России по указу Президента Владимира Путина.
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