В Казани проведут капремонт ТЮЗа и ДК Химиков

В Казани проведут капитальный ремонт Театра юного зрителя и Дворца культуры Химиков. Информация размещена на портале госзакупок.

Согласно расчету, стоимость работ в ТЮЗе составит более 50 млн рублей. Сюда входят конструктивные и архитектурные решения, обновление внутренних водопровода, канализации, систем отопления, электроосвещения, обогрева кровли, охранной сигнализации, видеонаблюдения, электрочасофикации и другие, поставка технологического оборудования.

В раздел архитектурных решений включены замена окон, дверей, полов, внутренняя отделка, в том числе стен, устройство потолков. Наружная отделка предполагает ремонт фасадов.

Обновление ДК Химиков обойдется почти в 62 млн рублей и включает в том числе ремонт систем вентиляции и кондиционирования.

Общая сумма контракта составляет 152,9 млн рублей. Помимо объектов в Казани, подрядчику предстоит провести капремонт Сармановской детской школы искусств им.И.Г.Шакирова, Иштуганского сельского дома культуры в Сабинском районе и Карамасарского СДК в Апастовском районе.

Объекты должны быть сданы до 1 дкабря 2024 года. Заказчиком работ выступает ГИСУ Татарстана, источниками финансирования — бюджеты РФ и РТ.

Ранее стало известно, что в Казани разработают проекты реставрации башни Сююмбике и Алафузовского театра.