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На проектирование консульского центра КНР и ремонта ДК Химиков в Казани направят 16,4 млн
На проведение проектно-изыскательских работ и подготовку документации для строительства и ремонта объектов в Татарстане выделено 79,9 млн рублей. Тендер опубликован на портале госзакупок.
В перечне находятся более десятка объектов, в том числе капитальный ремонт ДК Химиков и строительство Консульского центра КНР. По первому объекту предусмотрено проведение инженерных изысканий, разработка проектной документации, в том числе эскизного и дизайн-проекта. Будут обследованы молодежный центр, концертный зал и другие помещения. Стоимость работ — 14,4 млн рублей.
Консульский центр КНР будет построен по улице Подлужной. На археологические изыскания, планировку участка и другие работы выделят 1,9 млн рублей.
Помимо этого, Главстрой Татарстана ищет подрядчиков на проектно-изыскательские работы по реконструкции Республиканского олимпиадного центра, корпуса №3 и стоматологического отделения Заинской ЦРБ, полей ледовых дворцов «Пестрецы-Арена» в Пестречинском районе, «Олимп» в Нижнекамском районе, спортшколах Актанышского и Агрызского районов, капремонту домов №23 по ул.Кремлевской, д.35, корпус 1 по ул.Назарбаева и д.42/2 по ул.Лево-Булачной и ряду других объектов.
Срок исполнения контракта — до 6 сентября 2024 года. Источник финансирования – бюджет Татарстана.
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