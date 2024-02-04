В Казанском цирке прошел первый спекталь-экскурсия

В Казанском цирке состоялась премьера иммерсивного спектакля-променада. Во время представления зрители перемещались по зданию и принимали участие в действе, сообщил ТАСС.

Как рассказал режиссер Андрей Шарнин, главная идея постановки — помочь зрителю ощутить чудо, попробовать себя в роли циркового артиста. «Ведь цирк может быть где угодно, не обязательно на манеже, но и в жизни, за стеклом, в коридоре», — объяснил он.

«ТРОГАТЬельный спектакль» выстроен как путешествие, включает много юмора. Благодаря этому зрители могут осмотреть разные уголки цирка и сломать сложившиеся стереотипы о его закулисье.

Как ранее сообщал «Татар-информ», на создание спектакля-путешествия по зданию-НЛО ушло порядка года. Шарнин выразил надежду, что постановка заинтересует зрителя на долгое время.

«Может быть, десять лет, а лучше двадцать. Потому что он вмещает ограниченное количество зрителей, не две тысячи, как в зале, а 40», — заметил собеседник агентства.