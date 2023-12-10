Эльмира Булатова: «Одна из задач Казанского цирка – создание татарского продукта»

Эльмира Булатова: «Даже с высоких трибун говорят: «цирк тут устроили» или «люди-клоуны». За это нам порой бывает очень обидно»

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Наше искусство – это искусство удивлять»

Эльмира Хамидовна, вы были назначены на должность директора Казанского цирка в прошлом году. Какие задачи были перед вами поставлены? И расскажите нашим читателям о себе.

Всю свою жизнь я занимаюсь цирком. Но не как цирковой артист, у меня нет циркового артистического прошлого. Я всегда работала в администрации, занималась вопросами управления, юридическими вопросами.

Задачи, которые ставит перед Казанским государственным цирком Минкульт Татарстана, мне обозначили при прохождении собеседования на должность директора. Было озвучено четыре направления. Все они взаимосвязаны и все одинаково важны. Первое – это минимизировать использование цирка как арендной площадки и тем самым увеличить его доходность. Второе – повысить уровень и статус Детской цирковой школы, вернуть ей былую славу. Третья очень важная задача – сформировать собственную цирковую труппу. И, конечно, создать национальное цирковое шоу, которое станет визитной карточкой Казанского цирка и Республики Татарстан в целом.

Все эти задачи были поставлены сразу после реконструкции здания цирка, и работать над ними начал еще предыдущий директор. Но началась пандемия, был сильный спад... Я продолжаю начатое им дело.

«Самое главное – у цирка есть практически новое здание. Реконструкция была проведена просто на высочайшем уровне» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В каком состоянии вы приняли цирк как руководитель? Какие были проблемы, что было хорошо, что не очень?

Самое главное – у цирка есть практически новое здание. Реконструкция была проведена просто на высочайшем уровне. Это цирк без запаха, с удобными зрительскими сидениями. Полностью отремонтированы помещения для животных, грим-уборные. Это, наверное, самый большой плюс. Также это прекрасный коллектив. После моего прихода сохранилось 95% персонала. Люди уходили по разным причинам, но небольшое количество. Я приняла прекрасный цирк, прекрасное здание, прекрасный коллектив, что еще можно сказать.

За время вашей работы произошли большие изменения в репертуаре цирка, он был расширен. В какую сторону вы здесь двигаетесь? Какие тенденции хотите уловить, какие потребности зрителей?

Вы совершенно правильно сказали, что это потребности зрителя. Наше искусство – это искусство удивлять. Мы должны при помощи циркового искусства постоянно давать своему зрителю возможность поверить в мечту, сказку, чудо. Люди же за чудом приходят в цирк. И наша основная задача – постоянно расширять репертуар, делать его разнообразным. За время, что я руковожу цирком, мы старались не повторять ни номеров, ни программ.

Мы проводим колоссальную работу, разрабатывая философию каждой программы. Была экстремальная программа, где люди демонстрировали свои максимальные способности. Была театрально-танцевально-цирковая постановка, как, например, летняя программа «Все будет хорошо» – цирк Никулина делал совместную программу с Казанским цирком. Только что закончилась классическая программа. Каждый раз мы ставим перед собой задачу удивить нашего зрителя.

«Мы решили, что в Казанском цирке будем показывать программы и с животными, и без них» Сергей Нестеров и его белые тигры – аттракцион «Шамбала», фото предоставлено пресс-службой Казанского цирка

«Цирк без животных – это ненастоящий цирк»

Не могу не задать тонкий вопрос. Есть категория зрителей, которые не посещают цирк принципиально. Есть определенное отношение к тому, что там выступают животные, которые проходят дрессировку. И в целом ряде стран принято решение запретить представление с животными и вообще любое их участие в цирке. У нас в обществе эта тема тоже все время звучит, обсуждается. Вы как руководитель цирка, что можете по этому поводу сказать?

Иногда звучит такое мнение, что цирк без животных – это не цирк. Это цирк. Но в моем понимании – это ненастоящий цирк. У нас общество действительно сейчас разделилось на тех, кто любит цирк с животными, и тех, кто любит без животных.

Я в своей работе руководствуюсь в первую очередь законом. Главенствующий закон – Конституция РФ, статья 44 которой гласит, что каждый человек имеет право на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры.

А Казанский цирк – это государственное учреждение, и мы обязаны обеспечить доступ к культурным благам всем гражданам страны без исключения. Соответственно, если мы будем показывать только представления, в которых животные не участвуют, мы ограничим права тех людей, кто цирк без животных себе просто не представляет. А люди любят цирк! Поэтому мы решили, что в Казанском цирке будем показывать программы и с животными, и без них. Главное, не ограничивать право человека посещать цирк и наслаждаться цирковым искусством.

Кстати, в сентябре к нам приезжал государственный цирк Бурятии, они показывали этно-шоу как раз без участия животных. И эти гастроли проходили в рамках реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве между Республикой Татарстан и Республикой Бурятия.

«Представления с животными в два раза популярнее, чем без животных» Интерактив со зрителями дрессировщицы собак Асият Агаевой, фото предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Мы проанализировали посещаемость представлений с животными и без. Представления с животными в два раза популярнее, чем без животных. А посещаемость – это самое главное для цирка.

Наверное, наша беда в том, что мы недостаточно рассказываем людям о том, как в современном цирке строится работа с животными и в каких условиях они содержатся.

Ведь в цирке выступают животные, которые несколько поколений живут в неволе. Они привыкли во всем полагаться на человека. У них нет инстинкта самосохранения, они никогда не добудут себе пищу в дикой природе. Все знают эти аргументы. Но, к сожалению, есть люди, которые убеждены, что цирк с животными – это зло. И эти аргументы на них никак не действуют.

Я считаю, что наша миссия сейчас – популяризировать историю цирка, рассказывать больше про нашу жизнь, делать ее более открытой, чтобы люди сами видели, что ничего плохого в цирке с животными нет.

«Министерство культуры ставит государственное задание, чтобы заполняемость зала была не менее 75%» Фото: © «Татар-информ»

Вы упомянули про посещаемость. Сколько сейчас мест в цирке?

Две тысячи.

Насколько они заполняются? Как это связано с сезонностью? Какая динамика за последние два-три года?

За два-три года не будет корректной статистики, это был пандемийный период. В прошлом году, когда я уже находилась на посту директора Казанского цирка, мы приняли 180 тысяч зрителей, на сегодня уже 230 тысяч. Динамика к увеличению есть.

Наш учредитель – Министерство культуры – ставит государственное задание, чтобы заполняемость зала была не менее 75%. Мы с ней справляемся. А сезонность – это естественный процесс в любом виде искусства.

«Среднестатистическая семья не сможет себе позволить каждый месяц посещать цирк» Фото: © «Татар-информ»

Сходить всей семьей в цирк – это недешево

Когда у вас пик сезона?

Пик сезона новогодний. Это ноябрь – декабрь – январь. И, как ни странно, пиком оказался июль-август. Это туристы. Согласно статистике, 70% нашей публики летом были туристы, а 30% – местные жители.

По вашим наблюдениям, интерес к цирковому искусству изменяется, в том числе в целом в мире? Растет, падает или он стабилен?

Интерес стабилен. Нет резкого скачка, резкого упадка. Я думаю, стабильность циркового искусства обусловлена тем, что это народное искусство, оно всегда было любимо народом.

На посещаемость цирка влияет множество различных факторов, в том числе то, что в принципе цирк – это недешевое искусство. Среднестатистическая семья не сможет себе позволить посещать цирк каждый месяц. Дай бог, один-два раза в год. И тут мы тоже как государственное учреждение стараемся делать наши представления доступными для всех. С гордостью скажу, что ни один цирк в стране не имеет такую обширную систему скидок и льгот для незащищенных слоев населения, как Казанский.

А с количеством бесплатных билетов, которые выдает цирк по карте «Батыр», не сравнится ни одно культурное учреждение Казани. Например, на последнюю программу мы выдали 1006 таких билетов! Кроме того, мы стараемся держать на оптимальном уровне цены. Например, стоимость билетов на новогоднее представление у нас начинается с 500 рублей.

«Основа Казанского цирка одна – это его замечательная школа» Фото: © предоставлено пресс-службой Казанского цирка

В нашем цирке почти два десятилетия существовала собственная труппа, но по каким-то причинам она прекратила существование. Есть ли планы ее воссоздать?

Основа Казанского цирка одна – это его замечательная школа. И труппа будет создана на базе этой школы.

Школа есть, а труппы нет, это очень странно.

Да. У цирка Бурятии, который у нас недавно гастролировал, другая проблема – у них есть труппа, но нет стационарного цирка. Министерство культуры Татарстана поставило задачу создать труппу на базе школы. Мы над этим работаем.

Есть какой-то контрольный срок по созданию труппы?

Сейчас самому старшему воспитаннику нашей школы 17 лет. Его партнерше по номеру «Бамбук», который, к слову, взял наивысшую награду на международном фестивале «Артист» в Цирке Никулина в этом году, 12 лет. Но это полноценные артисты. Надо набраться терпения, пусть они чуть-чуть подрастут, потом будет создана труппа.

Владимир Серов и Елизавета Демидова завоевали золото в номинации «Юниор» на международном фестивале «Артист» Цирка Никулина, сентябрь 2023 года Фото: © предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Детская цирковая школа существует при Казанском цирке уже 27 лет. Расскажите о ней. Сколько воспитанников? Как туда можно попасть? И, на ваш взгляд, насколько перспективно пойти ребенку в эту школу, чтобы потом стать профессиональным работником цирка?

Начну с того, что в этом году по поручению Минкульта РТ наша школа перешла на предпрофессиональное образование. Раньше она больше представляла из себя некую студию. Сейчас это уже полноценная школа со своими критериями отбора.

В школу принимаются дети на основании так называемого кастинга. Родители могут привести ребенка с пяти лет. Их отбирают преподаватели. Далее определяется, есть у ребенка способности или нет.

Сегодня контингент школы составляет 215 детей. По госзаданию у нас должно быть 150 учеников. Но мы взяли 215, учитывая, что кто-то может отсеяться по тем или иным причинам. Для кого-то – детей или родителей – нагрузка может оказаться слишком тяжелой. У нас занятия проходят три раза в неделю, а специализация очень сложная. А у кого-то может выявиться аллергия на животных.

Да, с кем-то мы будем прощаться. Нужно смотреть правде в глаза – не всем это дано. Но прийти может любой желающий.

Сейчас мы развиваем в школе новое направление, воспитываем цирковых артистов. Ввели новые дисциплины – актерское мастерство, история цирка. Усилили специализацию преподавателями.

«Я буду стараться, чтобы дети, которые окончили нашу школу, остались в Казанском цирке» Ученики Детской цирковой школы выступают вместе с артистами Цирка Никулина на Цветном бульваре, Фото:© предоставлено пресс-службой Казанского цирка

Какую дорогу может выбрать выпускник школы? В другие города уезжают?

Я буду стараться, чтобы дети, которые окончили нашу школу, остались в Казанском цирке. В предыдущие годы – да, уезжали. Есть выпускники казанской школы, которые работают сейчас в цирках России, Китая, в Цирке дю Солей, но не в Казанском цирке.

Стоит задача оставить их здесь, создавать с их участием хорошие, качественные номера.

И сейчас ученики школы, начиная с десяти лет, участвуют в каждой программе цирка. Они учатся быть артистами, находить контакт «глаза в глаза» со зрителем, не бояться большого зрительного зала.

«Мы набрали 16 человек профессионального балета. Они составляют хореографическую основу» Фото: © предоставлено пресс-службой Казанского цирка

«Очень надеюсь, что к 1 июня 2025 года представим общественности татарский спектакль»

Всегда было интересно, почему не существует татарского цирка. Русский цирк есть, мы приходим, смотрим и говорим, что представление поставлено на основе народных сказок и так далее. Мы знаем, что в Средней Азии развито цирковое искусство. А почему у нас нет?

Я не знаю.

Будет ли это когда-нибудь?

В начале нашей беседы я говорила про векторы и направления развития Казанского цирка. Одна из задач – создание собственного татарского продукта. И я очень надеюсь и верю в то, что к 1 июня 2025 года мы представим широкой общественности этот спектакль.

Те есть имеется понимание, что это будет?

Конечно.

А кого вы привлекаете к этой работе? Здесь наверняка нужны люди не только из цирковой сферы?

Безусловно. Мы уже начали работу по формированию труппы. Мы набрали 16 человек профессионального балета – 8 девочек и 8 мальчиков. Они составляют хореографическую основу. Без этого никак.

Есть задумки задействовать национальные инструменты и национальное вокальное исполнение. Естественно, это не будет только цирк, цирк, цирк. Это будет полноценный спектакль с хореографической составляющей, с музыкальными номерами. При этом с привлечением исключительно местных исполнителей-профессионалов.

Пока мы не определились до конца с концепцией. Но мое мнение – шоу нужно строить на наших прекрасных легендах, традициях, сказках, на нашей богатейшей истории. Будем двигаться в этом направлении.

«Мы прекрасно знаем, что стоит за этой красотой, этими представлениями» Фото: © предоставлено пресс-службой Казанского цирка

«Цирк – это ежедневное преодоление себя, риск для жизни и много-много лет упорного труда»

Вы анонсировали проект «неЦирк», расскажите о нем. Какова его цель? Что скрывается за этим названием?

Почему «неЦирк»? Потому что стояла задача привлечь в этот проект непрофессиональных людей, которые не имеют никакого отношения к цирку. Даже к кастингу мы не допускали людей с хорошей физической подготовкой, профессиональных актеров, режиссеров, имеющих какое-то отношение к культуре. Это должны были быть обычные люди.

Второй аспект – развенчать миф несерьезности цирка. Есть же такое, когда даже с высоких трибун говорят «цирк тут устроили» или «люди-клоуны». За это нам порой бывает очень обидно. Мы прекрасно знаем, что стоит за этой красотой, этими представлениями. Это ежедневное преодоление себя, риск для жизни и много-много лет упорного труда.

Проектом «неЦирк» мы хотели через обычных людей донести широкой общественности, что такое настоящий цирк.

Самой важной мотивацией участников проекта стало исполнение мечты. Для многих цирк был мечтой детства. 45-летний человек в анкете пишет: «Я всегда хотел попасть в цирк. Но мои родители приняли за меня иное решение». Мы должны дать человеку возможность реализовать мечту. Это никогда не поздно.

Что будет на выходе?

Нет цели сделать из них профессиональных артистов. Мы погружаем их в мир цирка для того, чтобы они освоили какие-то базовые навыки того или иного жанра. Это жонглирование, вольно стоящая лестница, дрессура попугаев и собак, иллюзия, эксцентрика, клоунада. Очень много людей почему-то хотят быть клоунами. Причем они осознают, что это очень сложно.

«Мы должны дать человеку возможность реализовать мечту. Это никогда не поздно» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Много людей отобрали?

Всего было 224 заявки. Такого количества мы не ожидали. Думали, будет намного скромнее. К кастингу было допущено 40 человек, средний возраст от 21 года до 58 лет. По положению о проекте должно было остаться всего 13. «13» – счастливое число для цирка (смеется). Но наша экспертная комиссия выбрала 21 участника. Во время отбора были настоящие баталии. Отмечу, что один из участников проекта – человек с инклюзией.

Сколько времени вы планируете их обучать?

Полгода.

И что будет через полгода?

Они выйдут со своими номерами на манеж. Финальной точкой этого проекта будет гала-представление, на которое мы будем продавать билеты. Не надо обесценивать труд.

Чтобы они почувствовали себя настоящими артистами?

Да. С каждым из них будут работать наставники для освоения того или иного жанра, будут костюмы, постановка номера. Они станут участниками полноценного циркового спектакля. Это их финальная точка.