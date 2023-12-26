Казанский цирк будет водить по зданию-НЛО иммерсивные экскурсии с элементами стимпанка

Казанский цирк работает над созданием экскурсии-променада по своему уникальному зданию в форме летающей тарелки. Журналист «Татар-информа» одним из первых заглянул в обводной канал здания цирка, куда в будущем будут водить экскурсионные группы.

В узких технических помещениях всегда располагались только коммуникации, сейчас же их декорируют под потерпевший крушение космический корабль. На стенах появились элементы стимпанк-культуры, а в одном из помещений уже оборудовали бассейн на «потолке».

«В бассейне будут плавать русалки. Но экскурсия будет проходить не только по этому обводному каналу здания цирка, но и по фойе, и по другим помещениям, более знакомым посетителям по представлениям», — рассказали агентству в пресс-службе цирка.

Для реализации задуманного в Казанском цирке ждут поступления специального оборудования, которое необходимо как раз для оформления темных технических помещений, чтобы создать больший эффект иммерсивности (сопричастности посетителей — прим. Т-и). Дополнительного оборудования, например, наушников, для зрителей и слушателей спектакля не потребуется.

Поставить представление-променад Казанскому цирку помогал московский режиссер Андрей Шарнин — заслуженный артист России, знаменитый клоун, педагог и автор многих успешных цирковых представлений и музыкальных спектаклей. В частности, именно он — автор театрально-циркового спектакля «Цирк в прямом эфире. Circus live», который в мае этого года и в прошлом году показывали в Казани.

Когда именно можно будет стать участником иммерсивного спектакля-променада по зданию Казанского цирка, администрация учреждения пока анонсировать не берется. Всё зависит от того, как скоро будет доставлено необходимое оборудование. Тем не менее над подготовкой помещений для спектакля-променада в Казанском цирке начали работать уже примерно год назад.