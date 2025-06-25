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Происшествия 25 июня 2025 11:46

В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты

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В казанском аэропорту вновь ввели ограничения на полеты
Фото: «Татар-информ»

Аэропорт Казани закрыт на прием и выпуск самолетов. Ограничения действуют в целях обеспечения безопасности воздушных судов. Об этом сообщает Росавиация.

Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы.

Напомним, накануне над республикой сбили 5 вражеских беспилотников. С 11:08 24 июня по 5:15 25 июня на территории Татарстана действовал режим «Беспилотная опасность». В аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения. В период действия ограничений на запасные аэродромы ушли: 10 самолетов, выполнявших рейсы в столицу Татарстана, один – летевший в Нижнекамск.

#аэропорт Казань
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