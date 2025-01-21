В казанском аэропорту сняли ограничения на полеты

В Казани в 07:30 мск сняли ограничения на работу аэропорта, сообщила Росавиация.

Напомним, рано утром в Росавиации сообщили о временном закрытии аэропорта Казани. Сегодня также закрывали аэропорт Ульяновска из соображений безопасности. В 07:00 мск ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ульяновска (Баратаевка) были сняты.

Накануне на всей территории Татарстана действовало предупреждение об опасности атаки беспилотников. В 9:44 предупреждение в официальном приложении МЧС России отправили повторно. Позднее в Минобороны заявили, что 20 января с 06.00 до 07.00 средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника над территорией РТ.