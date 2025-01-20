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Происшествия 20 января 2025 09:53

Силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Татарстаном

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Российские силы ПВО с 6.00 до 7.00 уничтожили два украинских беспилотника над территорией Татарстана. Об этом сообщает Минобороны РФ.

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