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Ру Тат
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20 мая 2021  10:31
Полина Шевчук

В казанской школе № 174 идет эвакуация

В казанской школе № 174 идет эвакуация
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Как стало известно ИА «Татар-информ», сегодня утром в школе был обнаружен подозрительный предмет, по некоторым данным это был пакет с надписью «имущество не трогать». Администрация учебного заведения оперативно вызвала сотрудников экстренных служб и начала эвакуацию школьников и персонала. 

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученики гимназии № 175, где 11 мая произошла стрельба, продолжат обучения в соседней школе. 

С 17 мая ученики 9 — 11-х классов казанской гимназии №175 вернулись к учебе в соседней школе №174, остальных детей до конца учебного года переведут на дистанционное обучение. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

 

 

#эвакуация школьников
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