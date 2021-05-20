В казанской школе № 174 идет эвакуация

Как стало известно ИА «Татар-информ», сегодня утром в школе был обнаружен подозрительный предмет, по некоторым данным это был пакет с надписью «имущество не трогать». Администрация учебного заведения оперативно вызвала сотрудников экстренных служб и начала эвакуацию школьников и персонала.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что ученики гимназии № 175, где 11 мая произошла стрельба, продолжат обучения в соседней школе.

С 17 мая ученики 9 — 11-х классов казанской гимназии №175 вернулись к учебе в соседней школе №174, остальных детей до конца учебного года переведут на дистанционное обучение. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.