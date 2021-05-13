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Ру Тат
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13 мая 2021  13:28
Александра Комарова

Метшин: Старшеклассники казанской гимназии №175 продолжат учебу в соседней школе

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С понедельника ученики 9 — 11-х классов казанской гимназии №175 смогут вернуться к учебе в соседней школе №174, остальных детей до конца учебного года переведут на дистанционное обучение. Об этом заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

Такое решение было принято на встрече с директором гимназии №175 Аминой Валеевой, директором школы №174 Аидой Ибрагимовой и представителем родителей пострадавшей от нападения гимназии. Также в обсуждении приняли участие психологи системы МЧС.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что для выпускников гимназии №175 график сдачи ОГЭ и ЕГЭ не изменится.

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