news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
15 октября 2021  09:37
Эвелина Киселёва

В казанской «Меге» за ночь привилось больше 270 человек

news_top_970_100

В казанской «Меге» за первый день ночной работы пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции привились 274 человека. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«С 20:00 до 08:00 первую прививку сделали 250 человек, повторно вакцинацию прошли 24 жителя», – отметили в горздраве.

Напомним, что вчера пункт вакцинации в казанском торговом центре «Мега» перешел на круглосуточный режим работы.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало список всех пунктов вакцинации против Covid-19 в Татарстане.

#Коронавирус #вакцинация
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное