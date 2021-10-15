В казанской «Меге» за ночь привилось больше 270 человек

В казанской «Меге» за первый день ночной работы пункта вакцинации против новой коронавирусной инфекции привились 274 человека. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Казани.

«С 20:00 до 08:00 первую прививку сделали 250 человек, повторно вакцинацию прошли 24 жителя», – отметили в горздраве.

Напомним, что вчера пункт вакцинации в казанском торговом центре «Мега» перешел на круглосуточный режим работы.

Ранее ИА «Татар-информ» опубликовало список всех пунктов вакцинации против Covid-19 в Татарстане.